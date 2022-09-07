Altay Bayındır: Kiev içimizde kalan bir maçtı

"Sahada iyi oyun varsa bizi mutlu eden en büyük etkenin bu olması gerekiyor"

"Güzel bir başlangıç yaptık"

TFF'ya yaptıkları geçmiş olsun ziyaretinde güzel bir ortam oluştuğunu belirten Altay Bayındır, "Herkesi bir arada gördüğüm için çok mutlu oldum. Bu tür olaylar artık üzücü olmanın üstüne geçti. Bunlar çok fazla konuşulacak şeylerin olmadığı olaylar. Artık en üst noktadayız. Zaten geçmiş olsun ziyareti için buradayız. Başkanlarımız gerekli olan her şeyi konuştu. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah bu tarz olaylar bundan sonra hiçbir zaman tekerrür etmez. Sağlıklı şekilde, insanlarımız da bilinçli şekilde olurlar inşallah. Tek temennimiz bu. İnşallah bu olayın tekrarı bir daha yaşanmaz. Maçlarla alakalı, futbola bakış açımız daha sağlıklı olsun. İzlemeye gelelim. Kendi takımımızın, rakip takımın futbolundan keyif alalım. Sahada iyi oyun varsa bizi mutlu eden en büyük etkenin bu olması gerekiyor. Üzücü görüntüleri görmek gerçekten üzüntünün üstünde bir boyutta. Bizler de sonuç itibarıyla insanız. Her ne kadar kontrol altında tutmak gerekse de sahaya çıkan oyuncular da bazen sinirlerine hakim olamayabiliyor. Dediğim gibi inşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Federasyonumuza tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.