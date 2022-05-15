Altay Bayındır 'dalya' dedi - Haberler

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Altay Bayındır 'dalya' dedi

İhlas Haber Ajansı - Spor
Altay Bayındır 'dalya' dedi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla 100. müsabakasına çıktı.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Fatih Karagümrük maçında 'dalya' dedi. 24 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli formayla 100. maçını Karagümrük karşısında giydi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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