Slovacko-Fenerbahçe maçının ardından

UHERSKE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır, takım olarak birlikte hareket edip beklentileri karşılamak için daha çok mücadele vereceklerini söyledi.

Altay Bayındır, maçtan sonra Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beraberlik için biraz üzgün olduklarını ve kazanmaları gereken bir maç olduğunu anlatan Altay, "Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz. Artık bir üst tura, bir sonraki rakibimize odaklanacağız. Pazartesi lig maçı var. İnşallah onu da sağlıklı, iyi bir şekilde geçeriz. Yolumuza emin adımlarla, sağlıklı bir şekilde devam ederiz." dedi.

Lig maçlarıyla ilgili görüşü sorulan Altay Bayındır, futbolda her türlü skorun olabildiğini ve bazı talihsizlikler yaşadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Benim de sakatlığım vardı. Hala şu anda da devam ediyor ağrılarım ufak tefek. Tedavimi oluyorum. Doktorumuz bu şekilde de oynayabileceğimi söylüyor. Bandajlarımı güzelce yapıyorum ve sahaya çıkıyorum. ve takımıma katkı vermek için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki de bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. İçerde 3 gol attığımız bir maçtı. 3 gol yemek sağlıklı değildi ama analizlerini yaptık. Yeni bir takımız, yeni oyuncular var, daha çok birlikteliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Hocamız da elinden geleni yapıyor. Sonuçta hocamız da yeni geldi aramıza. Çok uzun zaman geçmedi. Yavaş yavaş oturacağız inşallah. Ligimiz de başladı. İkinci maça çıkacağız. Hatalardan ders alıp en iyi şekilde analiz edip sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Fenerbahçeli taraftarlarımız da her zaman her daim arkamızda olur, bizi desteklerler. Çünkü ne olursa olsun bir maratondayız ve haftada iki maç oynuyoruz. Oyuncular da tabii ki doğal, bizler de insanız, yorgun olabiliyoruz. Sakatlıkları olabiliyor oyuncuların. Ona rağmen fedakarlık yapıp oynayan oyuncular var. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza sağlıklı, güzel geçen bir süreç olur."

"Çalışıyor, eksikliklerimizi kapatıyoruz"

Sahada mücadele verdiklerini ve koşu oranlarının belli olduğunu dile getiren Altay, "Tabii ki insanların beklediği her maçta galibiyet. Biz de bunun çalışmalarını, mücadelelerini veriyoruz. Tabii ki bazen istediğin gibi gitmiyor işler. Bazı şanssızlıklar yaşanabiliyor. Ama biz bu formayı giydiğimiz sürece, elimizden geleni sonuna kadar verdiğimiz mücadeleyle yapacağız. Çalışıyor, eksikliklerimizi kapatıyoruz. Hocamızın bir sistemi var o sisteme ayak uyduruyoruz. Bundan sonrası için de çalışarak, üstüne koyarak her gün daha iyiye giderek elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı isteyen taraftarı da anladığını ve uzun süredir bir şampiyonluk beklentisi olduğunu kaydeden Altay Bayındır, şunları kaydetti:

"Başarıyı en çok isteyen bizleriz, herkesten çok isteyen bizleriz bunu. Ama birlikte hareket etmemiz lazım. Her daim beraber hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin. Her daim ne olursa olsun. Maç kaybetmeyecek misin, futbol bu, tabii ki de maç kaybedeceksin. Elinden gelen mücadeleyi verip, olmuyorsa olmaz yani, futbol bu. Sonuçta top yuvarlak. Ama tabii ki de sahada istenen hırs, istek ve mücadele. Biz de bunun farkındayız. Her zaman arkadaşlarımızla bunun için konuşuyoruz. Bundan sonrası için de her şeyi yapacağız, her şeyimizi vereceğiz. Çalışıyoruz, inşallah bundan sonraki süreç bizler için iyi olur, güzel olur. Her maçı sağlıklı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Rotasyonumuz tabii ki de var. Bir sürü oyuncumuz var. Herkes elinden geleni oynadığı zaman yapıyor, inşallah bundan sonra da herkes elinden gelenin en iyisini yaparak güzel sonuçlar alınır."

Altay, yeni transfer edilen kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgili de "Daha önceden de İrfan'la tanışıklığım var, arkadaşlığımız var. Çok iyi. Ertuğrul da elinden geleni yapıyor. Furkan da var yanımızda. Biz iyi bir arkadaş grubuyuz burada. Tabii ki saha içinde, antrenmanlarda herkes için rekabet var. Çünkü her oyuncu oynamak ister. İrfan'la daha önce milli takımlarda beraberdik, tanıdığım bir isim. Hep beraber güçlerimizi birleştireceğiz ve mücadele vereceğiz. Önemli olan camiamızın başarısı." diye konuştu.