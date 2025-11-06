Haberler

Altay Başkanından Taraftarlara Destek Çağrısı


Altay Başkanı Sinan Kanlı, Balıkesirspor ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, taraftarları destek olmaya davet etti. Maçın her puanın geleceğe güven vereceğini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da Başkan Sinan Kanlı, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Karşılaşmanın kulüp ve takımın ligdeki konumu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bu haftadan itibaren oynayacağımız tüm müsabakalar bir final niteliğinde olup, alabileceğimiz her puan geleceğimize güven ve yön verecektir. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek önderliğinde takımımız tüm gücü ve ciddiyetiyle çalışmakta. Büyük Altay'ın büyük taraftarının bundan sonraki müsabakalarda bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Her hafta taraftarımızın desteğini arttırarak takımımıza maç kazanmayı kolaylaştıracak desteği vermelerini istiyorum. Takımımızın 12'nci oyuncusu olan taraftarımızdan tribünleri erkenden doldurmalarını ve maça en güçlü şekilde hazırlanmalarını rica ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

Maçın biletleri maraton ve misafir tribünü 125, numaralı 240, VIP 750 ve 1250 TL'den satışa çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
