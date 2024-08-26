Altay Başkanı Süleyman Özkaral Görevinin Başında

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da taraftarların geçtiğimiz hafta istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral, görevinin başında olduğunu vurguladı. Olağanüstü genel kurur kararı almanın kulübe zarar vereceğini dile getiren Başkan Özkaral, "Kim var başkan adayı çıkacak? Mutlaka bir aday çıkar ama yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. Sürekli değişimler sponsorluğu da olumsuz etkiliyor. Sürekli başkan değişiyor. Bu yangını söndürecek biri olduğunu tahmin etmiyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. İyi olacak gibi görünür ama yine sıkıntı olur. Kulübün borcu belli" dedi.

Alacaklarını tahsil etmek için göreve devam ettiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Süleyman Özkaral, "Öyle bir niyetim olsa elimizdeki yetenekli oyuncuları satıp paranın tamamını alıp çekilirim. Parayı dağıtıyorsun. Elektrik borcunu ödüyorsun. Bunu taraftarlarımıza da anlattım" diye konuştu.

Öte yandan ligin ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü 24Erzincanspor'u konuk edecek Altay'da futbolcular bugünden itibaren sağlık kontrolünden geçecek. Yönetim de hafta içinde lisans işlemlerini tamamlamak için yoğun mesai harcayacak.