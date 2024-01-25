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Altay Başkanı Süleyman Özkaral'dan taraftara teşekkür

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Altay Başkanı Süleyman Özkaral, kulüp sitesinde yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti ve birlikte zorlukları aşacaklarını belirtti. Ayrıca, 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya'nın Fransa 2. Lig ekibi Grenoble ile anlaştığı ve sağ bek Tolga Ünlü'nün Şanlıurfaspor'la prensip anlaşmasına vardığı bilgisi de verildi.

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'da başkan Süleyman Özkaral, kulüp sitesinde yaptığı yazılı açıklamayla camiaya seslendi. Bağış kampanyası başlatan taraftarlara teşekkür eden Başkan Özkaral, "Büyük Altay kültürüne bağlı kalarak yürüyeceğimiz bu yolu hep birlikte yürümek, karşımıza çıkan ve çıkacak olan tüm zorlukları hep beraber aşmak tek düşüncemdir. Birlikten kuvvet doğar mantığı ile bu yolda tüm taraftarlarımızla birlikte yürümeye her zaman hazırım" diye konuştu.

Teknik direktör Yusuf Şimşek ve ekibinin takımı belli bir seviyeye getirip önemli işler yaptığını anlatan Altay Başkanı Süleyman Özkaral, "İstikrarlı gidişatımızın sürdürülebilir olması için takımımızın eksilmemesi ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir. İçinde bulunduğumuz bu durumlardan hep beraber çıkacağımıza inanıyorum. Bu noktada desteklerini her an hissettiğimiz efsanemiz Mustafa Denizli başta olmak üzere, maddi manevi destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"EFE YURTDIŞI İSTEDİ"

Altay Başkanı Süleyman Özkaral, Fransa 2'nci Lig ekibi Grenoble ile anlaşan 18 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya'nın transferi konusunda da bilgilendirmede bulundu. Efe'nin kariyerini yurtdışında sürdürmek istediğini belirten Süleyman Özkaral, "Kulübümüzün mali koşulları ve futbolcumuzun hedefi birlikte değerlendirildiğinde sezon sonunda bedelsiz serbest kalma riskine karşı günümüz şartları ve kulübümüz için en uygun teklif olan Fransız kulübünün yapmış olduğu transfer teklifi seçeneğine odaklanmış durumdayız. Rakam bonuslarla birlikte 300 bin Euro olup, oyuncunun sonraki satışlarından kulübümüz dayanışma katkı payı geliri elde edecektir" ifadelerini kullandı.

TOLGA ÜNLÜ'DEN VEDA

Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan oyuncular kervanına sağ bek Tolga Ünlü de katıldı. Altay'da son 2 sezonda orta sahada görev yapan savunma oyuncusunun Şanlıurfaspor'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 2020-21 sezonundan bu yana İzmir ekibinde görev yapan 34 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Altay formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Altay'da devre arasında takımdan ayrılan isimlerden Portekizli santrfor Marco Paixao da Şanlıurfaspor'la anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Efe Sarıkaya Tolga Ünlü Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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