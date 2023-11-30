Altay Başkanı Murat Pervane Türk futboluna ve İzmir'e hizmet etmek istediklerini söyledi

Altay Başkanı Murat Pervane, Türk futboluna, Türk halkına ve İzmir'e güzel hizmetler sunmak istediklerini söyleyerek, " Altay, Türk futboluna gerek milli takıma gerek Türk futboluna çok büyük hizmetler vermiş bir kulüp. Büyük Altay hizmetlerine buradan devam edecek. Altyapıda ülkemizde bir numarayız. Türkiye'nin futbol fabrikasıyız" dedi.

Altay Spor Kulübü Başkanı Murat Pervane ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan seçildikten sonra başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların desteğimi beklediğini ifade eden Başkan Pervane, "Ateşten bir gömlek giydik. Güzel projelerimiz var. İnşallah hayata geçireceğiz, hayata geçirdiğimiz takdirde karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Bu bağlamda da Altay'ın bu sıkıntılarından da inşallah düzlüğe çıkaracağız ama tabii kısa vade, orta vade, uzun vadeli planlar şeklinde gidiyoruz. Düzenli, daha kurumsal, daha planlı şekilde gidiyoruz. Ayaklarımızı daha sağlam yere basıyor. Daha gerçekleri görüyoruz. Ona göre gardımızı alırız. İnşallah Altay'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Ama tabi elimizde sihirli bir değnek yok. İnşallah sizlerin desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle, hep birlikte camiamızın da desteklerini alarak bu zor günleri atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Futbolcu fabrikasıyız"

Türk futboluna, Türk halkına ve İzmir'e güzel hizmetler sunmak istediklerini söyleyen Pervane, "Altay, Türk futboluna gerek milli takıma gerek Türk futboluna çok büyük hizmetler vermiş bir kulüp. Altyapısı çok iyi olan çok güzel hizmetlerde bulunan bir altyapıya sahip. Büyük Altay hizmetlerine buradan devam edecek. Altyapıda ülkemizde bir numarayız. Türkiye'nin futbol fabrikasıyız" dedi.

Başkan Soyer: "Böyle bir dönemde görev almak cesaret ister"

Altay yönetim kurulunun ziyaretinden dolayı memnunluk duyduğunu belirten Tunç Soyer, "Altay, İzmir'in çınarlarındandır. İzmir'e iz bırakmış, İzmir'in tarihinde yer almış bir futbol kulübüdür. Öncelikle kutluyorum. Bu zor dönemde böyle bir görevi üstlenmek hem cesaret hem vizyon ister. Objektif olarak dışarıdan bakan bir göz olarak söylüyorum. Bunlar olmasa bu kadar büyük bir yükün altına kimse girmek istemez. Hem geleceğine inandığınız için hem de o cesareti gösterdiğiniz için tebrik ediyorum sizi ve tüm yönetim kurulunu kutluyorum" diye konuştu.

"İzmirlilerin sahip çıkacağı bir tasarım yapmamız lazım"

İzmir'den hiçbir takımın Süper Lig'de olmamasına değinen Başkan Soyer, "İzmir'in Süper Lig'de neden takımı yok? İzmir niye temsil edilmiyor? İzmir neden buralarda eksik? İzmirlilerin sahip çıkacağı bir tasarım yapmamız lazım. Bu kurumları, ticaret odası, sanayi odası, organize sanayi bölgelerinin desteklemesi lazım. Türkiye'nin birçok yerinde böyle oluyor. Ama İzmir'de yok. Bence bu yapısal meseleyi önce çözmemiz lazım. Yani bu bir holding kurmak mıdır? Bu başka bir çözüm müdür? Bilmiyorum. Sadece eksikliğini hissettiğim bir şeyi söylüyorum. Burada bir boşluk var. Yani niye siz tek başınıza bu hikayenin altından kalkmaya talip olup, tek başınıza bütün yükü üstlenesiniz?" açıklamasında bulundu. - İZMİR