Altay Başkanı Murat Pervane Kenetlenme Çağrısı Yaptı

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane, yaptığı yazılı açıklama ile kenetlenme çağrısında bulundu. Göreve yeni başlayan teknik direktör Serkan Afacan ve ekibine güvendiklerini ifade eden Başkan Pervane, "Büyük Altay ailemize yeni katılan teknik direktörümüz Serkan Afacan ile ekibine şahsım ve yönetim kurulu olarak canı gönülden inandığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Altay Başkanı Pervane şöyle konuştu: "Teknik ve idari kadromuz, personellerimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla birlikte zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Aldığımız tüm kararlarda, yaptığımız tüm görüşmelerde bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Ancak bu ve benzeri dönemlerden aile ortamını sağlayıp hep beraber el ele, omuz omuza tüm zorluklara göğüs gererek çıkabileceğimiz gerçeğini biliyoruz. Bu bağlamda açtığımız yeni sayfamızda tüm Büyük Altay'lıların bu durumu unutmayacağını ve kalbi Altay ile çarpan her bir ferdimizin birbirine sarılarak kenetlenmesini rica ediyorum."

EREN ERDOĞAN İYİLEŞTİ

Altay'da son olarak iç sahada 7-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Eyüpspor maçında forma giyemeyen sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyileşerek takıma katıldı. Kulüptan oyuncuların sakatlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada bel spazmı tespit edilen Tolga Ünlü ve kasığında gerginlik olan Zeki Yıldırım'ın da takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Siyah-beyazlılarda aşil tendonunda tendinit teşhisi konulan Marco Paixao'nun salonda ve bireysel koşu yaparak çalıştığı, kasığında zorlanma olan Erdem Özcan'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.