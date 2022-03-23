Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Serkan Özbalta, Altay armasının ağırlığını anlayamamış

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında bitiş düdüğünün ardından istifa ettiğini canlı yayında açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta'ya tepki gösterdi.

Kulübün medya ekibinden paylaşılan açıklamada, genç teknik adamın İzmir'e gelme nezaketinde bile bulunmadığını vurgulayan başkan Ekmekçioğlu, "Serkan hoca demek ki Altay armasının ağırlığını anlayamamış. Kimse Altay camiasına, başkan ve yönetimine böyle bir saygısızlık yapamaz, yüzüstü bırakıp gidemez. Biz, duygusal bir karar olduğunu düşünürken kendisinin kafasında çok önceden bir plan olduğunu üzülerek gördük" dedi.

Altay Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse bu kulübün kötülüğünü istemiyor ve iyi niyetle çalışıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki ayağımız taşa takıldığı her anda birbirimizi yıkmaya çalışacaksak sonuçta zarar gören Altay olur. Sakin olalım, birlik olalım, beraber olalım. Sivasspor maçında yediğimiz ofsayt golü bile tartışmadan, sezon başından bu yana aleyhimize verilen ve direkt sonuca etki eden 13 kararı tartışmadan savaş baltalarını çıkarmak, bağcıyı dövmeye çalışmaktan öte bir şey değil. Futbol ne yazık ki böyle bir oyun, ofsayt golü yemesek, bugün herkes bizi alkışlıyordu. Neresinden bakarsanız bakın bunu kabul etmek mümkün değil. Yeniden evimizdeki maçlara odaklanalım. Biz de maddi-manevi çok fedakarlık yapıyoruz, ama görevimizin başındayız ve yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede belirleyeceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Spor