Altay Başkanı Dündar: 'Küme düşme stresini üzerimizden attık'

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 haftaya kümede kalışını ilan ederek giren Altay'da sezon başında yönetime aday bulunamazken sürpriz şekilde zorlu sorumluluğu alıp göreve gelen Başkan Ayhan Dündar, gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını dile getirdi. Verilen emeklerin meyvesini ligde kalarak aldıklarını belirten Başkan Dündar, "Kulübümüz hem zaman kazandı hem de geleceği görme açısından önemli bir iş başardık. Mutluyuz, gururluyuz. Kulüpte A'dan Z'ye herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Büyük takdiri ve teşekkürü hak ediyorlar. Şimdi artık camia bu mücadeleyi sergileyenleri ödüllendirip, uzun bir tatile göndermeli" diye konuştu.

Altay Başkanı Dündar, "Görevini yerine getirmiş, cefakarca çalışmış, armayı yere düşürmeyen tüm personel, futbolcu ve antrenörlerin emeklerinin karşılık bulması gerekiyor. Camia oyuncuların arkasında olduğunu göstermeli, destek vermeli" mesajı verdi. Küme düşme stresini yeni üzerlerinden attıklarını dile getiren Ayhan Dündar, gelecek planlamasını camianın dinamikleriyle yapacaklarını söyledi. Olağan genel kurul tarihini önümüzdeki hafta belirleyeceklerini kaydeden Başkan Dündar, göreve devam edip etmeyeceğini camia ile değerlendireceklerini bildirdi.