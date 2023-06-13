Altay Başkanı Ayhan Dündar, Yabancı Oyuncuların Alacak Sorunlarını Çözmek İçin Çalışıyor

Altay'ın başkanı Ayhan Dündar, yabancı oyuncuların alacak sorunlarını çözmek için çalışıyor. Björkander ve Naderi ile görüşen Dündar'ın futbolculara güven aşıladığı ve ortamın yumuşadığı kaydedildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar, yabancı oyuncuların alacak sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda İsveçli stoper Eric Björkander ile İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin 3 aylık alacaklarının bulunduğu ve FIFA'ya başvurdukları daha önce gündeme gelirken, yönetimin ise problemi çözeceği kaydedildi.

Serbest kalma hakkı kazanan Björkander ve Naderi ile görüşen Dündar'ın futbolculara güven aşıladığı ve ortamın yumuşadığı kaydedildi. Yeni sezonda da kadroyu korumak isteyen teknik direktör Tuna Üzümcü'nün raporu doğrultusunda Björkander ve Naderi'nin yeniden Altay'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Altay'ın gol kralı unvanlı golcüsü Marco Paxiao'nun da alacaklarının olduğu ifade edildi.