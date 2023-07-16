Altay Başkanı Ayhan Dündar, Huzursuzluk Çıkaracak Oyuncularla Yola Devam Etmeyecek
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Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla devam etmeyeceklerini açıkladı. Transfer yasağının devam ettiği İzmir ekibi kadrosunu korurken, Başkan Dündar takım içinde huzur ortamının bozulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla yola devam etmeyeceğini açıkladı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor
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