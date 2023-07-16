Üye Girişi
Haberler

Altay Başkanı Ayhan Dündar, Huzursuzluk Çıkaracak Oyuncularla Yola Devam Etmeyecek

Spor Haberleri

Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla devam etmeyeceklerini açıkladı. Transfer yasağının devam ettiği İzmir ekibi kadrosunu korurken, Başkan Dündar takım içinde huzur ortamının bozulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Trendyol İzmir Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title