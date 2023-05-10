Altay Başkanı Ayhan Dündar: 'Gemi limana yanaştı'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Denizlispor galibiyetinin ardından ligde büyük ölçüde kalmayı garantiledi. Altay Başkanı Ayhan Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpteki herkes Altaylılık duruşu sergileyerek gemiyi limana yanaştırdılar" dedi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, hafta sonu oynanan karşılaşmada Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek büyük ölçüde ligde kalmayı garantiledi. Rahat bir nefes alan camiada Başkan Ayhan Dündar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dündar, "Kulübümüz için çok önemli olan bir sezonu personelinden sporcusuna teknik heyetinden altyapısına kadar tüm kademelerinde çok büyük fedakarlık ve Altaylılık duruşu sergileyerek gemiyi limana yanaştırdılar. Altay camiasının bu sorumluluğu üstlenmiş armanın yere düşmesine müsaade etmemiş sezon boyunca çokça yıpranmış personeli, futbolcusu, teknik ekibini huzurlu bir şekilde tatile göndermesi boynunun borcudur. Bu bağlamda herkesi sorumluluğa davet ediyorum" dedi. - İZMİR