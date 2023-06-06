Altay Başkanı Ayhan Dündar: 'Borçlarımızı üstesinden geliriz'

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın dün gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar, kulübü düzlüğe çıkarabilmek için çok çalışacaklarını söyledi. Geçen sezon eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'ndan koltuğu devralan ve kongrede başka aday çıkmayınca yeniden göreve talip olan Dündar, yaşanan maddi zorlukların üstesinden gelmek için camiaya birlik çağrısı yaptı. Altay'ın çok bir camia olduğunu belirten Ayhan Dündar, "Bu kadar imkansızlığa rağmen borçlarımızı frenlemeyi başardık. Hep birlikte önemli yollar katettik. Bizler kenetlenirsek borçlarımızı üstesinden geliriz" dedi.

Altyapıda da önemli hamleler yapacaklarını belirten Ayhan Dündar, "Bizim kurtuluşumuz öz kaynağımızdır. Gençlerimizi vitrine çıkarmaya devam edeceğiz. Transfer yasağımız olmasaydı da biz gençlerimize yol açardık. Önceliğimiz gençlerimize güvenmek ve onların gelişmesine katkıda bulunmak" yorumunu yaptı.Dündar son olarak, Altay'a gönül veren herkesin kendilerine güvenmesini isteyerek, "Biz kulübümüze sahip çıkacağız ama hepimiz bunu yapacağız. Verilecek her destek kulübümüzün menfaatine olacak" şeklinde konuştu.