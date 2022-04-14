Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu - Haberler

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Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay'ın Başakşehir'i konuk edeceği maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay'ın Başakşehir'i konuk edeceği maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçın Altay, Başakşehir'i konuk edecek. 16 Nisan Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Mücadelenin hakem üçlüsü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre, müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz oldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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