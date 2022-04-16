Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı - Haberler

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Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Başakşehir'le berabere kalarak 3 hafta sonra puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay, 3 maç aradan sonra sahadan puanla ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Altay, 3 maç aradan sonra sahadan puanla ayrıldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Trezeguet'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Altay, 89. dakikada Ceyhun Gülselam'la bir gol buldu. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde Medipol Başakşehir maçından önceki 3 müsabakadan puan çıkaramayan Altay, aldığı beraberlikle puanını 30'a yükseltti ve averajla 17. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Ceyhun Gülselam bu sezon 18. maçında ilk golüne ulaştı.

Art arda iki galibiyetin ardından Altay'la berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisinde Trezeguet, bu sezon 5. golüne imza attı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ceyhun Gülselam, Başakşehir, Altay, Spor, Haberler

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