Altay, Bandırmaspor deplasmanında galibiyet arıyor
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Altay, son sırada yer aldığı 1. Lig'de Bandırmaspor karşısında galibiyet arayacak. Altay, son 3 maçını kaybederken Bandırmaspor ise zirve mücadelesi veriyor.
1'inci Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 8 maça yükselen son sıradaki Altay, yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor karşısında galibiyet arayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Yunus Dursun düdük çalacak. Hafta içinde kupada Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla eleyerek moral bulan İzmir temsilcisi, dişli rakibini yenerek ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Son 3 maçını kaybeden Altay 5 puanla son sırada yer alırken, 19 puanlı Bandırmaspor 4'üncü basamakta zirve mücadelesi veriyor.