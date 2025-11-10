Altay, Balıkesirspor'a Yenilerek Düşme Hattına Geriledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor'a 1-0 mağlup olan Altay, 4 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi. Ligin 7'nci haftasında deplasmanda Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek ilk kez düşme potasından kurtulan siyah-beyazlılar, daha sonra Karşıyaka ile 1-1 berabere kalıp, Kütahyaspor'a 2-0 (D), Balıkesirspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Grupta Altay gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Alanya 1221, İzmir Çoruhlu FK ve Afyonspor'un haftayı 3'er puanla kapatmasıyla siyah-beyazlılar çifte şok yaşadı. İzmir temsilcisi kendi sahasında Balıkesirspor'a yenilerek 12'nci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

Kulüpten alacağı bulunan eski yabancı oyuncuları ile ay sonuna kadar ödemeler konusunda anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alma tehlikesi bulunan Altay'da yönetim kaynak arayışlarını sürdürüyor. Balıkesirspor yenilgisinin kendilerini derinden yaraladığını dile getiren başkan Sinan Kanlı, "Takımımız müsabakaya çok iyi hazırlandı. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek ve teknik ekibimiz neredeyse her pozisyonu karış karış hesaplayarak defalarca çalıştırdı. Takımımız pozisyon üretmekte zorlandı yer yer rakibi karşılarken hatalar yaptı. Oyuncularımızın kendi içlerinde bunu ciddi ciddi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

'TARAFTARIMIZIN OLMAYIŞI TAKIMI EKSİK BIRAKTI'

Altay Başkanı Sinan Kanlı şöyle devam etti: "Birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken günlerde taraftarımızın da yanımızda olmayışı, belki de dönebilecek bir maçta ekibimizi eksik bırakırken; rakibimize rahat tribün yapma şansı vererek avantaj sağlatmış oldu. Her alanda mücadele etmeye ve olumsuz sonuçları düzeltmeye çabalamaya devam edeceğiz. Bu konuda her zaman söylediğim gibi ne kadar birlikte tek yumruk olursak o kadar güçlüyüz. Bu mağlubiyetten takım ve taraftar bazında ders çıkarmamız şart."