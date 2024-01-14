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Altay, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek

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Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ikinci yarının ilk maçında Astor Enerji Şanlıurfaspor'u evinde ağırlayacak. Altay, Marco Paixao'nun eski takımına karşı mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın Astor Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Altay-Astor Enerji Şanlıurfaspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Ligde son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, ilk devreyi 8 puanla 18. ve son sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte devre arasında takımdan ayrılan ve Şanlıurfaspor'a transfer olan golcü oyuncu Marco Paixao, yarın forma giymesi halinde Altay'a rakip olacak. Paixao, 2018-2019 sezonundan beri mücadele ettiği Altay'da 179 maçta 108 gol atmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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