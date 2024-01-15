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Altay, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi

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Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Altay, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Altay : Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Zeki Yıldırım (Dk. 90+3 Efe Sarıkaya), Tolga Ünlü (Dk. 81 Arda Gezer), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz, Deniz Kadah (Dk. 88 Murat Uluç), Özgür Özkaya

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Aydın Bağ, Diogo, Cumali Bişi (Dk. 77 Abdullah Aydın), Barış Ekincier (Dk. 77 Aldair), Landel, Paixao, Mehmet Yiğit, Dening, Hüsamettin Tut, Semih Karadeniz (Dk. 60 Seyit Gazanfer), Mert Çapar (Dk. 46 Thill)

Gol: Dk. 65 Eren Erdoğan ( Altay )

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Diogo, Dk. 54 Semih Karadeniz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ), Dk. 70 Deniz Kadah, Dk. 73 Ceyhun Gülselam, Dk. 90+5 Ozan Evrim Özenç ( Altay )

Trendyol 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Altay, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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