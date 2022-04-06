Altay, Antalyaspor maçının tekrarlanması için TFF'ye başvurdu

Altay, Antalyaspor ile oynanan maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Müsabakada, AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Alper Çetin'e görev verilmişti. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu hakemin hiçbir klasmanda yer almaması nedeniyle maçın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Altay, başvurusunu sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu: "Kulübümüz, FTA Antalyaspor ile oynadığımız maçta hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e AVAR'da görev verilmesi nedeniyle Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun talimatı ile TFF'ye maçın tekrarına yönelik resmi başvuruda bulunmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor