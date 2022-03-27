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Altay, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda, siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından dar alanda maç yaptı.

Antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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