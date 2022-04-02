Altay-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele etmek." dedi.

Kaloğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, rakiplerini tebrik ederek, taraftarının önünde aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Psikolojik olarak maça çok iyi hazırlandıklarını ancak yaptıkları bireysel hataların kendilerine pahalıya mal olduğunu kaydeden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Bazı alışkanlıklarımız var, geniş oynuyoruz. Takımın boyu biraz uzun, kısaltmaya çalıştık hafta içinde ama yine de kolay olmuyor. Rakibimiz etkili oyunculara sahip, girdiği pozisyonları değerlendirdiler. Bizim de pozisyonlarımız vardı ama şans biraz onlardan yanaydı. Oyunu biraz daha hızlı yön değiştirmek istedik, ilk yarıda bunu yapamadık. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele etmek. Maç maç gidip, neyi daha iyi yapabiliriz antrenmanlarda bunu çalışacağız. Takım bütünlüğüne daha çok dikkat edeceğiz. Mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek, üzgünüz."