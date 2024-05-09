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Altay, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, son hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Altay, son 9 maçını kaybederek 17. sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 34. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'ndaki Ankara Keçiörengücü-Altay maçı saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 25 yenilgisi bulunan Altay, 15 gol atıp kalesinde 75 gol gördü. Ligde son 9 maçını kaybeden siyah-beyazlı ekip, 9 puan silme cezası aldığı için 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

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