Altay, Amatöre Düşme Hattında: Tire 2021 FK ile Karşılaşıyor

BORÇLARI yüzünden transfer yasaklısı olan kadrosuyla son 4 yılda 3 kez küme düşen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta da amatöre düşme hattından kurtulamayan Altay yarın grubun flaş takımlarından Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak.

Ev sahibi Tire ekibi maçın bilet fiyatlarını maraton tribün 250, VIP 500, misafir tribünün 325 TL olarak açıkladı. Altay bu karşılaşma öncesi grupta 6 haftada yalnız 2 beraberlik elde edip 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip 2 puanla düşme potasından çıkamadı. Son 5 maçın 4'ünü kazanarak Play-Off hattını yakalayan Tire FK'nın ise grupta 12 puanı bulunuyor.