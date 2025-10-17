Haberler

Altay, Amatöre Düşme Hattında: Tire 2021 FK ile Karşılaşıyor

Altay, Amatöre Düşme Hattında: Tire 2021 FK ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borçları nedeniyle transfer yasaklısı olan ve son 4 yılda 3 kez küme düşen Altay, bu sezon 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattından çıkamıyor. Tire 2021 FK ile yapacağı maç öncesinde Altay, 6 haftada yalnızca 2 beraberlik elde etti.

BORÇLARI yüzünden transfer yasaklısı olan kadrosuyla son 4 yılda 3 kez küme düşen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta da amatöre düşme hattından kurtulamayan Altay yarın grubun flaş takımlarından Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak.

Ev sahibi Tire ekibi maçın bilet fiyatlarını maraton tribün 250, VIP 500, misafir tribünün 325 TL olarak açıkladı. Altay bu karşılaşma öncesi grupta 6 haftada yalnız 2 beraberlik elde edip 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip 2 puanla düşme potasından çıkamadı. Son 5 maçın 4'ünü kazanarak Play-Off hattını yakalayan Tire FK'nın ise grupta 12 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! İstanbul'da bazı yollar iki gün trafiğe kapatılacak
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.