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Altay altyapıya sarılacak

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altay altyapıya sarılacak

Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda transfer yasağının etkisiyle genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmeye hazırlanan Altay'da akademi futbolcularına büyük fırsat doğacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezonda transfer yasağının etkisiyle genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele etmeye hazırlanan Altay'da akademi futbolcularına büyük fırsat doğacak. Geçen sezon Süper Lig'de altyapısından yetişen Kazımcan Karataş'ı parlatan siyah-beyazlılar, yeni yıldız adaylarını vitrine çıkarmayı hedefliyor.

Altyapıda forma giyen gençlerin üzerine titreyeceklerini dile getiren Başkan Ayhan Dündar, "İlgisizlik durumunda bile Altay'da oyuncu her zaman çıkar. Altyapımızda yeni Kazımcanlar var" diye konuştu. Altay'da son olarak U15 takımı Elit Lig'de çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyip, yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşmişti.

KAMP İÇİN ÜÇ ALTERNATİF

Yeni sezon hazırlıklarına ay sonunda başlamayı planlayan Altay, kamp yeri bakıyor. Siyah-beyazlılar, yeni sezona Afyonkarahisar, Erzurum ya da Burdur'da kamp yaparak girmeyi planlıyor. Yönetimin bu 3 alternatif kamp yeri konusunda kararını önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlıların altyapı antrenörlerinin maaşlarında iyileştirme yaptığı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

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