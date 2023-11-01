Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Altay, Aliağa Futbol'u 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Altay, Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup ederek tur atladı

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Anıl Küçükkaraca

ALTAY: Mustafa - Tugay, Kuban, İbrahim, Özgür, Ceyhun (Dk. 79 Salih), Enes Yetkin (Dk. 63 Murat Berkan Demir), Caner (Dk. 63 Onur Efe), Yusuf, Deniz (Dk. 79 Eren), Murat Uluç (Dk. 86 Mehmet Onur Yıldız)

ALİAĞA FUTBOL: Miraçcan - Oktay (Dk. 79 Sinan), Kadir, Yasin (Dk. 70 Berkay), Yiğit, Ahmet Uzun, Seçim Can (Dk. 70 Enes), Ahmet Gülay (Dk. 79 İsmail), Bahri, Hakan (Dk. 70 Emirhan), Mehmet

GOLLER: Dk. 44 ve Dk. 69 Murat Uluç ( Altay ), Dk. 90+3 Enes ( Aliağa )

SARI KARTLAR: Ceyhun, Özgür, Mustafa ( Altay ), Mehmet ( Aliağa )

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Altay evinde Aliağa Futbol'u 42 yaşındaki golcüsü Murat Uluç'un her iki yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek tur atladı. Aliağa'nın uzatmada bulduğu gol sonucu değiştirmedi.

1'inci dakikada Altay kalecisi Mustafa'nın ayağının altından kaçırdığı topla buluşan Mehmet vurmakta gecikince Mustafa hatasını telafi ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16'ncı dakikada Aliağa atağında sağdan ceza sahasına giren Hakan'ın şutunda top yandan auta çıktı.

32'nci dakikada Altaylı Enes Yetkin kaptığı topla ceza sahasına girip müsait pozisyonda plaseyi yaptı, kaleci Miraçcan uzanarak topa sahip oldu.

44'üncü dakikada Altay öne geçti. Soldan Yusuf'un ortasında arka direkte iyi yükselen Murat Uluç kafayla fileleri sarstı: 1-0.

67'nci dakikada Murat Uluç, Deniz'le yaptığı verkaç sonrası altı pasın önünden vurdu, kaleci Miraçcan mutlak golü önledi.

68'inci dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı kornerde Murat Uluç kafayı vurdu, Yasin topu çizgiden kafayla çıkardı.

69'uncu dakikada Murat Uluç bu kez golü buldu. Sol çaprazdan Yusuf'un arka direğe ortasında 42 yaşındaki tecrübeli santrfor gelişine uzak köşeye plaseyi yaptı: 2-0.

81'inci dakikada ceza sahasında Eren'in şutunda top yan direkten döndü.

90+3'üncü dakikada sağdan Berkay'ın uzun pasında topla buluşan Enes sol çaprazdan iyi vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

Altay maçı 2-1 kazandı.