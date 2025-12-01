Altay, Alanya'ya Yenilerek Düşme Hattından Kurtulamadı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221'e 1-0 mağlup olan Altay, düşme hattından kurtulamadı. Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'un ardından Alanya temsilcisine yenilerek üst üste 3'üncü maçını kaybeden İzmir temsilcisi 11 hafta sonunda 6 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi. Siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 3'e yükseldi. Bu sezon sadece 1 kez galibiyet alan Altay, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet görerek amatör kümeye düşme korkusu yaşamaya başladı.

Transfer yasağı nedeniyle 4 yıldır takviye yapamayan, bahis soruşturmasında 8 futbolcusunun ceza alması üzerine Alanya deplasmanına çok eksik giden Altay'da hafta içinde U19 takımından kadroya alınan Nurullah Efe ilk 11'de görev aldı. Oyuna ikicinci yarıda giren altyapı patentli Sani Gerçek bu sezon ilk kez şans bulurken, Anıl Serhan Öztürk ilk profesyonel maçına çıktı. Son 3 karşılaşmada gol atamayan Altay, ilk yarının son 4 haftasında Eskişehir Anadoluspor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazillispor ve Afyonspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

GNANDUILLET DOSYASI ERTELENDİ

FIFA'dan gelen dava dosyalarıyla başı dertte olan Altay'da yönetimin eski yabancı oyunculardan Armand Gnanduillet konusunda zaman kazandığı öğrenildi. Son ödeme günü geçen cuma olan Fildişi Sahilli santrfora siyah-beyazlıların ödeme takvimi sunduğu ve ek süre istediği belirtildi. Altay'ın Brezilyalı eski futbolcu Mossoro'nun dosyasını da yine erteleme yoluyla çözdüğü bildirildi. Şimlidik puan silme cezalarının önüne geçen İzmir temsilcisinin tehlikeyi tamamen atlatmadığı ifade edildi.