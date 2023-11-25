Altay, Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak
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Trendyol 1. Lig 13. haftasında yarın Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, takımıyla ilk maçına çıkacak. Altay'da sarı kart cezalısı Zeki Yıldırım yarın forma giyemeyecek.
Trendyol 1. Lig 13. haftasında yarın Ahlatcı Çorum FK'ye konuk olacak Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, takımıyla ilk maçına çıkacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ahlatcı Çorum FK-Altay müsabakasında hakem Feridun Daldaş düdük çalacak.
Altay'da sarı kart cezalısı Zeki Yıldırım yarın forma giyemeyecek.
Ligde son oynadığı Eyüpspor maçını 7-1 kaybeden Altay, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip galip gelemediği son 10 maçta sadece 2 puan alabildi.
Kaynak: AA / Spor