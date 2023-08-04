Altay, Afyon kampını tamamlayarak İzmir'e döndü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay, Afyon'daki kamp etabını tamamlayarak İzmir'e doğru hareket etti. Takım, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altay, bu sabah gerçekleştirdiği son antrenmanla Afyon'daki kamp etabını tamamladı ve İzmir'e doğru hareket etti.

Trendyol 1. Lig'e Afyon'da gerçekleştirdiği kamp ile hazırlanan Altay, bu sabah saatlerinde Afyon'daki son antrenmanını gerçekleştirdi ve İzmir'e doğru hareket etti. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından siyah-beyazlıların bundan sonraki programıyla ilgili de açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız iki günlük iznin ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde hazırlıklarına devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kampa götürülen gençler teknik heyetten tam not alırken, takımın genel durumu ise teknik direktör Tuna Üzümcü'yü memnun ettiği öğrenildi. - İZMİR