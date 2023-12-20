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Altay, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 hafta sonra galibiyetle ayrıldı

20 Aralık 2023 19:48 Güncelleme: 19:50 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de konuk olduğu Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altay, ligde 13 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, 16 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle son sırada yer alıyor.