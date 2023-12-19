Altay, Adanaspor deplasmanında çıkış arıyor

İZMİR,

1'inci Lig'de 8 haftadır puan yüzü göremeyen son sıradaki Altay yarın deplasmanda Adanaspor karşısında çıkış arayacak. Yeni Adana Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Sefa ile Onur Efe forma giyemeyecek.

İzmir ekibinde cezaları sona eren Deniz ve Murat Berkan görev yapabilecek. 3 puanının da Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinmesi sonrası ligde 2 puanla en son sırada yer alan Altay, 16 puanla 14'üncü sıradaki Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Altay'da geçen haftaki Boluspor yenilgisiyle göreve başlayan teknik direktör Yusuf Şimşek de ilk galibiyetini almak istiyor.