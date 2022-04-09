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Altay, Adana Demirspor maçına hazır

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Adana Demirspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma için dün Adana'ya giden siyah-beyazlı futbolcular, Adana Demirspor'un tesislerinde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Altay, Adana, Spor, Haberler

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