Altay, Adana Demirspor maçına hazır
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşma için dün Adana'ya giden siyah-beyazlı futbolcular, Adana Demirspor'un tesislerinde çalıştı.
Futbolcular, antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor