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Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya düşme hattında giren Altay, 32. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Adana Demirspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Altay, ligde son 7 hafta öncesinde 29 puanla düşme hattında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde kadro dışı bırakılan Marco Paixao ve Murat Akça, sarı kart cezalıları Thaciano ile Ahmed Rayan ve sakatlığı bulunan Deniz Kadah yarın forma giyemeyecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Altay, Adana, Spor, Haberler

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