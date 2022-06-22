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Altay'a Murat'tan iyi haber

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'a Murat'tan iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anılan stoper Murat Akça, söylentileri yalanladı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anılan stoper Murat Akça, söylentileri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli savunmacı, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur" mesajı paylaşarak yüreklere su serpti. Kadrosunu büyük ölçüde kaybeden ve genç ağırlıklı bir takımla mücadele etmeye hazırlanan siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de kadro dışı bırakılan Murat Akça'ya son olarak 2 milyon 388 bin TL ödeme yaparak futbolcusunun serbest kalma hakkı kazanmasını engellemişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Pendikspor Murat Akça Altay Spor Haberler

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