Altay’a FIFA’dan Şok İhtar: 30 Gün İçinde 78 Bin Euro Ödenmezse 6 Puan Silinecek

TFF 3'üncü Lig'e düşen Altay'ın yeni yönetimi göreve başlar başlamaz FIFA'dan gelen ihtarla şok yaşadı. Yönetim, eski Nijeryalı futbolcu Adamu Alhassan'ın futbola başladığı kulübü Kano Pillars'a 30 gün içinde 78 bin Euro yetiştiricilik ücreti ödemeze, siyah-beyazlılar FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak. Altay'ın karara 5 gün içinde itiraz etmemesi halinde kararın kesinleşeceği ve 1 aylık süreçte ödeme yapılmazsa puan silme cezasının uygulanacağı bildirildi. Futbolcu avukatının talep etmesi durumunda FIFA Disiplin Komitesi'nin daha ağır yaptırımlar uygulayarak küme düşme cezası da verebileceği vurgulandı.

İzmir temsilcisin 1'inci Lig'de küme düştüğü 2023-24 sezonunda Alhassan'a olan borcu nedeniyle 6 puanı silinmişti. Altay'ın 2019-20 sezonunda transfer ettiği Nijeryalı Alhassan, 1'inci Lig'de 13, kupada 3 müsabakada forma giydi. İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra Menemen FK ve Ankara Keçiörengücü'nde oynayıp daha sonra Makedonya'da Gostivar ve Shkendija kulüplerinde görev yapan 24 yaşındaki ön libero, Nijerya U20 Milli Takımı'nda da oynadı. Altay'ın FIFA'da davalık 23 dosyası bulunuyor. Borçları yüzünden uçurumun kenarında olan transfer yasaklısı siyah-beyazlıların eski yabancı oyuncularına yaklaşık 11 milyon Euro borcu olduğu belirtiliyor.