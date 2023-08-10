Altay'a enerji sektöründen yatırım teklifi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'a enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirketin yatırım yapmaya sıcak baktığı öğrenildi. Altay'ın şirketleşme yoluna gitmesiyle birlikte transfer yasağının kalkması bekleniyor. Ayrıca Kutay Yokuşlu'nun Altay'a geri dönmesi de gündemde.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'a enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirketin yatırım yapmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu durumun önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İki sezon önce Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borçla 1. Lig'e düşen Altay, kulübün borçlarından kurtulmak için şirketleşme yoluna gitmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı yönetim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda şirketleşme modeline yeşil ışık yaktı. Bu durum üzerine enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı bir şirketin Altay yönetimiyle temasa geçip şartların üzerinde görüşmeye başladı. Altay'da futbol tarafı şirketleşse de kulübün dernek taraftarı yine söz sahibi olabilecek. Bu şirketleşme modelinin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların ocak döneminde transfer yasağını kaldırması bekleniyor.

Kutay Yokuşlu geri dönüyor

Altay'daki alacaklarını tahsil edemediği için geçtiğimiz ay sözleşmesini fesheden Kutay Yokuşlu, kısa bir aranın ardından siyah-beyazlı kulüple tekrar temasa geçti. 24 yaşındaki defans oyuncusu, yeni sezon için İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, Altay cephesinin de bir diğer savunmacı Eric Björkander'in kulüpten ayrılmasından dolayı oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanıp Kutay'ın, İzmir ekibine katılması bekleniyor.

Öte yandan Kutay Yokuşlu, geçen sezon Altay formasıyla 1. Lig'de 19 karşılaşmada oynadı. - İZMİR