Altay, 3 maçlık deplasman sürecini 3 puanla noktaladı

Altay, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya oynadığı 3 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alarak, bu süreci 3 puanla noktaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 5 Mart Pazar günü Bodrumspor müsabakasıyla başladığı deplasman serüvenini 3 puanla tamamladı. İzmir temsilcisi bu sürecin ilk maçında konuk olduğu Bodrumspor'a 2-0 kaybetti. İkinci müsabakada ise siyah-beyazlılar Eyüpspor karşılaştı ve Marco Paixao'nun 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Deplasman sürecinin son maçında şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer rakibi Çaykur Rizespor deplasmanına giden- Altay, mücadeleyi 3-1 kaybetti. Böylece siyah-beyazlılar 3 maçlık deplasman dönemini 3 puanla tamamladı. Öte yandan Tuna Üzümcü, Eyüpspor galibiyetiyle İzmir temsilcisinin başındaki ilk galibiyet sevincini yaşamıştı. - İZMİR