Altay, 3 futbolcusuyla yeniden anlaştı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, takım kaptanı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmelerini uzattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, takım kaptanı İbrahim Öztürk ile Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'in sözleşmelerini uzattı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, İbrahim Öztürk'le 1, Özgür Özkaya ve kaleci Ozan Evrim Özenç'le ikişer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbolculara yeni sezonda başarılar dilendi. AA / Ali Korkmaz - Spor İbrahim Öztürk Özgür Özkaya Altay Spor Haberler

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