Altay, 21 yıl sonra Denizlispor'u mağlup etmeyi hedefliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'la karşılaşacak Altay, en son 2002 yılında mağlup ettiği rakibini 21 yıl sonra dize getirmeyi hedefliyor. En son iki takımın da Süper Lig'de yer aldığı 22 Eylül 2002'deki maçta rakibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, daha sonra Denizlispor'la oynadığı 7 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi. 2002-2003'ün ikinci yarısında deplasmanda yeşil-siyahlılarla 1-1 berabere kalan Altay, 2005'te Türkiye Kupası'nda konuk olduğu rakibine 2-0 kaybetti.

İki takım 2010-2011 sezonunda 1'inci Lig'de yeniden buluşurken, o sezon Denizlispor evinde 4-1, deplasmanda 2-0 galip geldi. Yine aynı ligde 2018-2019'da karşı karşıya gelen iki kulüp arasındaki randevularda İzmir'de 3-1 kazanan Denizlispor, iç sahada 3-3 berabere kaldı. Son olarak bu sezon ilk yarıda Denizli'de oynanan müsabakada ev sahibi ekip son 4 dakikada bulduğu gollerle 2-1 galip gelmeyi başardı. İki ekip arasında oynanan son 7 maçta Denizlispor 5 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti.