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Altay, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor

Altay, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor

Spor Haberleri

Altay Kulübü, akademi oyuncuları ve genç futbolcuların teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde yarın toplanacağını duyurdu. Futbolcuların sağlık kontrolleri ise 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

1. Lig ekiplerinden Altay, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, akademi oyuncularının ve A takımda yer alan genç futbolcuların teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Futbolcuların 5-7 Temmuz'da sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

Kamp kadrosunun ve hazırlık maçları programının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Kutlu Aktaş Tuna Üzümcü Altay Spor Haberler

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