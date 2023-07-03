Altay, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor
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Altay Kulübü, akademi oyuncuları ve genç futbolcuların teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde yarın toplanacağını duyurdu. Futbolcuların sağlık kontrolleri ise 5-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
1. Lig ekiplerinden Altay, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, akademi oyuncularının ve A takımda yer alan genç futbolcuların teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.
Futbolcuların 5-7 Temmuz'da sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.
Kamp kadrosunun ve hazırlık maçları programının daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor