Altay 1 puana sevindi

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Altay, 2 hafta aradan sonra puan yüzü görerek moral buldu. Üst üste aldığı Bandırmaspor (D) ve Altınordu yenilgileriyle tekrar tehlikeli bölgeye yaklaşan İzmir temsilcisi, Başkent'ten 1 puanla dönerek düşme hattındaki Gençlerbirliği ile arasındaki 4 puanlık farkın kapanmasına izin vermedi. Ligde 32 puanla 13'üncü sırada yer alan Altay'ın tek dezavantajı bir haftayı bay geçecek olması.

Ligde 4 maçı kalan Altay, sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstün olduğu 32 puanlı Altınordu, 30 puanlı Erzurumspor FK ve 28 puanlı Gençlerbirliği'ni geride bırakacak. Bu 3 takımın 5'er maç oynayacak olması handikap olarak görünse de siyah-beyazlılar, fikstür açısından avantajlı konumda. Son 4 maçın üçüne İzmir'de çıkacak Altay bu periyotta Göztepe, Boluspor (D), Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 37'nci haftayı bay geçecek. Siyah-beyazlılar, son hafta Tuzlaspor'a konuk olacak.