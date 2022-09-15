Altay, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta açılış maçında geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekip Yeni Malatyaspor ile Altay yarın Malatya'da karşılaşacak. Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta açılış maçında geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekip Yeni Malatyaspor ile Altay yarın Malatya'da karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Altay karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. İlk galibiyetini geçen hafta Bodrumspor karşısında 2-0'lık skorla alan Altay, haftaya 4 puan ve averajla 15. sırada girdi. Ligde galibiyeti bulunmayan 5 takımdan biri olan Yeni Malatyaspor, 2 puanla 18. durumda yer alıyor. İki takımın geçen sezon Süper Lig'deki karşılaşmalarında ekipler sahadan birer galibiyetle ayrılmıştı. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Yeni Malatyaspor Malatya Altay Spor Haberler

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