Altay, 1. Lig'de umut vermiyor

1'inci Lig'de üst üste 4'üncü yenilgisini Bandırmaspor deplasmanında 2-0'lık sonuçla alan ve 11 maç sonunda 5 puanla son sırada kalan Altay, kümede tutunma yarışında umut vermiyor. Tek galibiyetini 2'nci haftada Tuzlaspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden siyah-beyazlılar, son 9 maçında galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi son 8 karşılaşmada sadece 2 gol atabildi. Oynadığı 11 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyetle 5 puanı bulunan Altay, hem puan hem de averaj olarak ligin dibine demir attı.

Siyah-beyazlılar rakip kalelere bıraktığı 6 golle ligin en az gol atan takımı, kalesinde gördüğü 21 golle de en fazla gol yiyen takım olup -15 averajla sınıfta kaldı. Altay'da Tuna Üzümcü'nün yerine teknik direktörlük görevine getirilen Djilali Bahloul, takımın başında yer aldığı 3 maçta sıfır çekti. İzmir ekibi, Fransız teknik adamın önderliğinde Gençlerbirliği'ne 3-0 (D), Sakaryaspor'a 2-1, Bandırmaspor'a ise 2-0 (D) mağlup olmaktan kurtulamadı. Sportif ve mali açıdan dibi gören Altay'da gözler 16 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.