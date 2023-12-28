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Altay, 1. Lig'de tutunmak için mücadele edecek

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Altay, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de tutunmak için mücadele edecek. Borçları nedeniyle transfer yapamayan Altay, altyapıdan takviyelerle yoluna devam ediyor. İlk devreyi istediği sonuçları alamayan Altay, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda devreyi son sırada tamamlayan Altay, ikinci yarıda daha önce 2010-2011'de veda ettiği lige tutunmak için mücadele edecek.

2020-2021 sezonunda Süper Lig vizesi aldıktan sonra sadece 1 sezonun ardından 1. Lig'e dönen Altay, borçları nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkartamadığı için iki sezondur transfer yapamıyor. Altyapıdan takviyelerle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, geçen yıl lige tutunmasına rağmen bu sezon ilk devre itibarıyla istediği sonuçları alamadı.

İlk devreyi 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamlayan Altay, TFF Lisans Kurulu tarafından verilen 3 ceza puanı nedeniyle devreyi 8 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İzmir temsilcisi, 17 takımın yer aldığı 2010-2011 sezonunda devreyi 17 puanla 12. sırada tamamlamasına rağmen ikinci yarı 31 puanla 16. durumda kalmış ve 1. Lig'e veda etmişti.

4 farklı teknik direktör görev yaptı

Sezona teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'ın ardından takımı Yusuf Şimşek'e emanet etti.

Yusuf Şimşek yönetiminde 3 maça çıkan Altay, Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kayıpsız geçti.

Salih Sarıkaya ve Tolga Ünlü tüm maçlarda forma giydi.

İlk devrede 25 farklı ismin mücadele ettiği siyah-beyazlı ekipte Salih Sarıkaya ve Tolga Ünlü tüm maçlarda forma şansı buldu.

Fileleri 10 kez havalandıran Altay, ligin en az gol atan ekibi olurken, Marco Paixao 5, Zeki Yıldırım ve Deniz Kadah ikişer, İbrahim Öztürk de 1 gole imza attı.

Futbolcuları 44 sarı ve 5 kırmızı kartla cezalandırılan Altay, ligin en fazla kırmızı kart gören ekibi oldu. Siyah-beyazlı ekipte Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya, Murat Berkan Demir, Murat Uluç ve Yusuf Tekin kırmızı kart gördü.

2023-2024 sezonu ilk yarı raporu

Altay'da ligin ilk devresinde forma giyenlerin performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Ali Kızılkuyu114439

Arda Gezer147586

2

Caner Baycan74288

1

Ceyhun Gülselam15151235

31
Deniz Kadah11871825

Efe Sarıkaya1212988

1
Enes Öğrüce1014

Enes Yetkin81163

Eren Erdoğan55395

1

Eren Karataş14131182

3

İbrahim Öztürk1614130813

Kuban Altunbudak4155

Marco Paixao1515134853

Mehmet Gündüz104454

Mehmet Onur Yıldız207

Murat Berkan Demir4033

1
Murat Uluç6038

21
Onur Efe149773

4

Ozan Evrim Özenç44348

Özgür Özkaya97626

3

Salih Sarıkaya17171438

3

Sefa Özdemir16141294

4

Tolga Ünlü17171442

3

Yusuf Tekin100165

1
Zeki Yıldırım1616141424

Kaynak: AA / Spor

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