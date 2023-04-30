Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul, "Bundan sonraki maçımızı Denizlispor'a layık bir şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz." dedi.

Ertuğrul, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyuna planladıkları şekilde başladıklarını ama sonradan bunu başaramadıklarını anlatan Ertuğrul, şöyle devam etti:

"İlk yarı özellikle rakibimize birkaç pozisyon verdik. İkinci yarı taktiksel anlamda biraz değişiklik yaptık. Topun bizde kalma süresini biraz da arttırdık. Kenardan, merkezden hücumlar yaptık. Tabii gelişim süreci devam ediyor. Şu anda biz 9 tane altyapıdan oyuncu oynatıyoruz. Bu çocuklarla bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Tabii Denizlispor önümüzdeki sene bir alt ligde olacak. Bunun planlamasını, bunun kurgusunu yapıyoruz şu anda. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçımızı Denizlispor'a layık bir şekilde oynayıp sezonu bitireceğiz."

Samsunspor cephesi

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Birinci lige veda eden iki takımın karşılaşması olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Zor oldu ama kazandık. Rakibin tabii ki düştüğü durum yani baktığınızda genç oyuncularla oynadılar. Onları tebrik ederim. Bizim açımızdan baktığımızda biz şampiyonluğu garantiledik. Evet formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça aslında iyi hazırlanmıştık ama ilk yarı bizim için iyi geçmedi. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle beraber aslında oyun ritmini tutturduk ki skor olarak da avantaja geçtik. Bu tip maçlara hazırlanmak kolay değil. Belli bir noktadan sonra tabii direnç artıyor." diye konuştu.

Eroğlu, Denizlispor'un büyük bir camia olduğunu anımsatarak, "Tabii bir alt lige düştüler ama büyük camialar düştükten sonra kalkmayı bilen camialardır. Belki Denizlispor'da bir iki sene sonra tekrardan bir yükselişe geçecektir. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Eroğlu, bir gazetecinin 78 puana ulaştıklarını hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Mutluluk verici. Sezon başı ben 73-74 puan alırız diyordum şampiyon olmak için. Onu da geçtik. Rekorla şampiyon olmak da önemli. Tam anlamıyla aslında Samsunspor'un yüzüncü yılında çok değerli bir şampiyonluk ve bütün istatistiklerle yukarıdayız. Rekorla da şampiyon olmak mutluluk verici. Uzun yıllar boyunca unutulmayacak diye düşünüyorum. Ama önemli olan tabii ki bu süreci Süper Lig'de de kademeli olarak devam ettirmek."