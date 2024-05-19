Alt yaş gruplarında Türkiye Eskrim Şampiyonası düzenlendi

Eskrimde alt yaş gruplarında Flöre ve Epe Türkiye Şampiyonası, hafta sonu Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Flöre karşılaşmaları Yenimahalle Spor Kompleksi, epe müsabakaları ise Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri Basketbol Salonu'nda yapıldı. Organizasyonda flörede 424, epede 653 sporcu piste çıktı.

Flörede 14 yaş altında kızlarda Ada Küfeciler, erkeklerde Kuzey Aydemir, 12 yaş altında kızlarda İmren Cemile Özgür, erkeklerde Rutkay Çınar Bayrak, 10 yaş altında ise kızlarda Dünya Akbaş, erkeklerde Ozan Mutlu şampiyon oldu.

Epede 14 yaş altında kızlarda Defne Ada Sümer, erkeklerde İskender Yiğit Tiftik, 12 yaş altında kızlarda Ece Su Köroğulları, erkeklerde Kaan Vural, 10 yaş altında ise kızlarda Begüm Şimşek, erkeklerde Ali Baran Tatar birinciliği elde etti.