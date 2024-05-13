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Alt yaş gruplarında Okçuluk Şampiyonası İzmir'de başladı

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Okçulukta alt yaş gruplarındaki 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası, İzmir'de başladı. Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda 134 kulüpten 1102 sporcu mücadele ediyor. Bugün 15 yaş altı müsabakalarıyla başlayan şampiyona, 19 Mayıs Pazar günü 21 yaş altındaki atışlarla tamamlanacak.

Okçulukta alt yaş gruplarındaki 2024 Gençlik Haftası Nursen Çokak Açık Hava Türkiye Şampiyonası, İzmir'de başladı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda 134 kulüpten 1102 sporcu mücadele ediyor.

Bugün 15 yaş altı müsabakalarıyla başlayan şampiyona, 19 Mayıs Pazar günü 21 yaş altındaki atışlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Haftası Türkiye İzmir Spor Güncel Haberler

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