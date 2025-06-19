Alperi Onar: 'Turnuvaya Çok İyi Başladık'

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na dair açıklamalarda bulundu. İki maçta da iyi performans sergilediklerini belirten Onar, Yunanistan ile oynanacak olan son grup maçının önemine vurgu yaptı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çıktıkları iki maçta da iyi bir oyun ortaya koyarak turnuvaya güzel başlangıç yaptıklarını söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda İsviçre'yi 91-67 yendikleri A Grubu ikinci maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Alperi Onar, "Turnuvalar önemlidir. O yüzden ilk günkü stresimizi attık. Fransa gerçekten çok iyi bir takımdı. Eksiklerine rağmen gerçekten çok kaliteli bir takım. O şekilde mücadele etmek bizim için değerliydi. Bence turnuvaya çok iyi başladık. Önceki turnuvalara göre çok iyi bir adım attık. Bu turnuva bizim için çok önemli. O yüzden dünü dünde bıraktık ve bugün yeni bir sayfa açtık. Çünkü gruptan çıkana kadar her zaman sonraki maç daha önemli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak son grup karşılaşmasının önemine değinen milli basketbolcu, "Öncelikle hedefimiz grup maçlarını en iyi şekilde noktalamaktı. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Bugün o yükselişimizi sürdürüyoruz ama bizim için en önemlisi Yunanistan maçı olacak. Şimdi bir gün ara vereceğiz. Yunanistan maçına tam konsantrasyonla çıkacağız. Hedefimiz o maçı alıp gruptan çıkmak, çeyrek finale kalmak olacak." diye konuştu.

İsviçre'ye karşı 17 sayı, 8 asist, 4 ribaunt üreterek maçın oyuncusu seçilen Alperi, performansına ilişkin ise "Bugün ben, dün Olcay mükemmel bir oyun ortaya koydu. Bir dahaki maç, başka biri olacak. Bizim için önemli olan kazanmak, turnuvaya devam etmek ve çeyrek final oynamak. Benim de katkım olduysa ne mutlu bana." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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