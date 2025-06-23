Alperi Onar: İtalya Maçını Kazanmak İçin Hazırız

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Alperi Onar, yarın İtalya ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını kazanarak kendilerini kanıtlamak istediklerini söyledi.

Alperi Onar, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından İtalya maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Turnuvaya çok motive geldiklerini kaydeden Alperi, "Bu, sanırım bizim jenerasyonumuzun 4. Avrupa Şampiyonası. Birbirimiz için, ülkemiz için artık bir şeyler başarmak, bir şeyler kanıtlamak istiyoruz. Kadın basketbolunu ablalarımızın getirdiği yere tekrar getirmeyi hedefliyoruz. Bu bizim motivasyonumuz. Bence itici güç bu. Hepimiz aynı mantaliteyle buraya geldik. Aynı şeyleri düşünüyoruz, aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Şutlar bir gün girer, belki 3 maç attık, 4. maç girmeyebilir ama gördüğüm mücadele, herkesin gözlerinde gördüğüm istek çok yeterli. Bence bu durum, bize bunları yaptırıyor. Umuyorum yüzdelerimiz böyle devam eder ve İtalya maçını da çok güzel bir şekilde geçiririz." ifadelerini kullandı.

"Uzun zaman sonra tekrar yarı finali görmek istiyoruz"

Çeyrek final karşılaşması öncesi heyecanlı olduklarını belirten milli basketbolcu, 2013'ten sonra Avrupa Şampiyonası'nda tekrar yarı final görmek istediklerini ifade etti.

Takımda havanın çok iyi olduğunu dile getiren Alperi Onar, "Gerçekten çok motive, mutlu ve heyecanlıyım. Çünkü uzun süreden sonra ilk defa çeyrek final oynayacağız. İtalya çok önemli bir rakip. Avrupa Ligi seviyesinde oynayan çok değerli oyuncuları var. Aynı zamanda iyi bir basketbol kültürleri var. Zor bir maç olacak. Motivasyonumuz, enerjimiz gerçekten çok iyi. Maça hazırlanıyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. Zor ve mücadele dolu bir maç olacak. Hedefimiz kazanmak. Uzun zaman sonra tekrar yarı finali görmek istiyoruz. Yarı final mücadelesi vermek istiyoruz." diye konuştu.

"Bizden sonra gelecek insanlara ilham kaynağı olmak isteriz"

Alperi Onar, Avrupa Şampiyonası'nda 2011'de gümüş ve 2013'te bronz madalya kazanan jenerasyonun elde ettiği başarıları tekrarlamayı hedeflediklerini belirtti.

Milli takımın geçmiş yıllarda ulaştığı başarıları motivasyon kaynağı olarak gördüklerini aktaran milli oyuncu, "O zamanları izleyerek büyüdük, ablalarımızı izleyen jenerasyondayız. Tabii ki biz de aynı şeyleri başarmak ve bizden sonra gelecek insanlara ilham kaynağı olmak isteriz. Bu, belki madalyadan çok daha önemli. Ülkenin genç kızlarının, genç kardeşlerimizin tekrar basketbola yönelmesi, tekrar buraları, bu seviyeleri sürdürebilecek olmak, buralarda örnek olabilecek sporcular olmak, bence bizim için çok güzel olur. Umuyorum ki ülkemiz ve birbirimiz için bunu başarırız. Umarım tekrar yarı final, madalya, podyum, oraları görebiliriz. Şimdilik ilk hedefimiz İtalya'yı geçmek." değerlendirmesinde bulundu.